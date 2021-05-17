Велопатруль ЦОДД начал работать в центре города

Он уточнил, что за прошлый сезон (с августа по ноябрь 2020 года) велопатруль смог помочь нескольким десяткам велосипедистов и пешеходов, быстро разобрал шесть ДТП в центре города, заполнив европротоколы, оказал доврачебную помощь упавшему с велосипеда человеку, сообщил о 198 неисправных знаках и светофорах, выявил 78 водителей, которые припарковались на велодорожках и тротуарах, мешая другим участникам дорожного движения.

В свою очередь в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы добавили, что велопатруль оборудован всем необходимым для оперативной помощи на дороге: аптечкой и водой, ремонтным комплектом для велосипеда, огнетушителем, бланками европротокола. Сотрудники знают, как помочь в экстренной ситуации, оказать доврачебную помощь. Велопатруль также будет следить за тем, чтобы автомобилисты не занимали велополосы, пешеходные переходы и тротуары. Нарушения будут фиксироваться с помощью приложения «Помощник Москвы».