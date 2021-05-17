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Велопатруль ЦОДД начал работать в центре Москвы

Агентство «Москва»иещё 5
2 часа назад
Велопатруль ЦОДД работать на улицах в центре Москвы. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) Егор Чернов.
Велопатруль ЦОДД начал работать в центре города
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Центр организации дорожного движения в третий раз запустил велопатруль. Впервые проект появился в столице в 2018 году во время чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и сразу зарекомендовал себя как удобная и полезная городская служба помощи велосипедистам, пешеходам и автомобилистам», - сказал Чернов.
Он уточнил, что за прошлый сезон (с августа по ноябрь 2020 года) велопатруль смог помочь нескольким десяткам велосипедистов и пешеходов, быстро разобрал шесть ДТП в центре города, заполнив европротоколы, оказал доврачебную помощь упавшему с велосипеда человеку, сообщил о 198 неисправных знаках и светофорах, выявил 78 водителей, которые припарковались на велодорожках и тротуарах, мешая другим участникам дорожного движения.
«В штате четыре велосипедиста, они будут работать ежедневно, по два сотрудника в смену. Маршрут одного из них, как и в прошлом году, будет проходить по Бульварному кольцу, внутри него, а также по ул. Лесная. Второй патрульный будет работать на улицах в пределах ТТК. Помимо основных функций он будет следить за дорожной инфраструктурой, состоянием знаков, светофоров, навигационных стел и прочим. Кроме того, он будет выявлять места хаотичной парковки, опасные и неудобные участки. Эту информацию мы будем передавать в соответствующие подразделения ЦОДД или Дептранса для решения проблем», - отметил Егор Чернов.
Он пояснил, что велопатруль будет работать до конца сезона.
В свою очередь в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы добавили, что велопатруль оборудован всем необходимым для оперативной помощи на дороге: аптечкой и водой, ремонтным комплектом для велосипеда, огнетушителем, бланками европротокола. Сотрудники знают, как помочь в экстренной ситуации, оказать доврачебную помощь. Велопатруль также будет следить за тем, чтобы автомобилисты не занимали велополосы, пешеходные переходы и тротуары. Нарушения будут фиксироваться с помощью приложения «Помощник Москвы».
Новости Москвы,Егор Чернов,
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