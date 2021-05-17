Единый читательский билет оформили полмиллиона горожан

Чаще всего посетители московских читален интересуются произведениями современной литературы.

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Единым читательским билетом пользуются уже более 500 тысяч москвичей. Он дает доступ к фондам всех городских библиотек, которые в общей сложности насчитывают свыше 13 миллионов изданий художественной, научной и профессиональной литературы, газет и журналов. При этом горожанам не надо регистрироваться в каждой библиотеке отдельно.

«Москвичи оценили удобство единого читательского билета, его оформили уже более полумиллиона человек. Только за первые месяцы текущего года по нему выдано свыше 3,5 миллиона изданий. В основном это книги современных отечественных и иностранных авторов, русских классиков, научная и профессиональная литература», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Взрослая аудитория чаще всего обращается к современной литературе. На первом месте по числу выдач оказалась книга американского писателя и сценариста Майкла Шейбона «Потрясающие приключения Кавалера & Клея». Ее с начала этого года в городских библиотеках взяли 1215 раз. Главный герой — Йозеф Кавалер, бежавший из оккупированной фашистами Праги в Америку. Там вместе со своим братом Сэмом Клеем он начинает выпускать комикс про супергероя Эскписта, который борется с гитлеровскими войсками. За книгу автор получил Пулитцеровскую премию.

А самой востребованной среди маленьких москвичей оказалась книга «Юрий Гагарин» Андрея Лисаченко из серии «Вдохновляющие истории». Она повествует о том, как простой мальчик, мечтавший стать летчиком, стал первым в истории человечества космонавтом. В книге собраны истории из его детства, рассказы о семье, первых успехах и триумфе.

Единый читательский билет — это пластиковая карта со штрихкодом и уникальным 13-значным номером. Получить его можно в любой городской библиотеке — вся процедура займет не более 10 минут. Для оформления взрослому читателю понадобится паспорт, а ребенку — свидетельство о рождении (билет оформляется в сопровождении взрослого с паспортом).