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Единый читательский билет оформили полмиллиона горожан

Mos.ruиещё 1
59 минут назад
Чаще всего посетители московских читален интересуются произведениями современной литературы.
Единый читательский билет оформили полмиллиона горожан
Фото: Mos.ruMos.ru
Единым читательским билетом пользуются уже более 500 тысяч москвичей. Он дает доступ к фондам всех городских библиотек, которые в общей сложности насчитывают свыше 13 миллионов изданий художественной, научной и профессиональной литературы, газет и журналов. При этом горожанам не надо регистрироваться в каждой библиотеке отдельно.
«Москвичи оценили удобство единого читательского билета, его оформили уже более полумиллиона человек. Только за первые месяцы текущего года по нему выдано свыше 3,5 миллиона изданий. В основном это книги современных отечественных и иностранных авторов, русских классиков, научная и профессиональная литература», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.
Взрослая аудитория чаще всего обращается к современной литературе. На первом месте по числу выдач оказалась книга американского писателя и сценариста Майкла Шейбона «Потрясающие приключения Кавалера & Клея». Ее с начала этого года в городских библиотеках взяли 1215 раз. Главный герой — Йозеф Кавалер, бежавший из оккупированной фашистами Праги в Америку. Там вместе со своим братом Сэмом Клеем он начинает выпускать комикс про супергероя Эскписта, который борется с гитлеровскими войсками. За книгу автор получил Пулитцеровскую премию.
В числе популярных оказались романы «Идти бестрепетно» и «Брисбен» Евгения Водолазкина, «На поле Фарли» Риз Боуэн, «Семейная кухня» Маши Трауб, «Насквозь» Натальи Громовой, «Странная обезьяна» Александра Соколова, «Дети мои» Гузели Яхиной, а также произведения русских классиков — Дениса Фонвизина, Василия Жуковского и других.
У читателей до 18 лет популярностью пользуются книги о Гарри Поттере английской писательницы Джоан Роулинг, «Лучезарный Аполлон. Птицы, бабочки и мифы» Владимира Бабенко, «Человек и животные» Юрия Дмитриева, «Великие писатели» из серии «Я познаю мир» и другие издания.
А самой востребованной среди маленьких москвичей оказалась книга «Юрий Гагарин» Андрея Лисаченко из серии «Вдохновляющие истории». Она повествует о том, как простой мальчик, мечтавший стать летчиком, стал первым в истории человечества космонавтом. В книге собраны истории из его детства, рассказы о семье, первых успехах и триумфе.
Единый читательский билет — это пластиковая карта со штрихкодом и уникальным 13-значным номером. Получить его можно в любой городской библиотеке — вся процедура займет не более 10 минут. Для оформления взрослому читателю понадобится паспорт, а ребенку — свидетельство о рождении (билет оформляется в сопровождении взрослого с паспортом).
В апреле на портале mos.ru появился новый сервис «Библиотеки Москвы». С его помощью жители могут узнать, в какой из читален столицы есть в наличии необходимые издания, и забронировать их онлайн. Чтобы пользоваться сервисом, нужно иметь единый читательский билет и стандартную или полную учетную запись в личном кабинете на mos.ru.
Новости Москвы,Гузель Яхина,Маша Трауб,Юрий Дмитриев,Денис Фонвизин,Наталья Сергунина,Василий Жуковский,Наталья Громова,Александр Соколов,Гарри Поттер,Джоан Роулинг,Mos.ru,
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