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Погода в Москве: Жаркая погода в Москве может побить суточный рекорд 1958 года

РИАМО
12 минут назад
В понедельник в Москве ожидается до плюс 29 градусов, погода может установить суточный рекорд по теплу для 17 мая за последние 63 года, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Рекордная за 60 лет жара придет сегодня в Москву
Фото: ТАССТАСС
«Понедельник станет самым теплым днем с начала года, мы ожидаем, что температура воздуха составит 27-29 градусов тепла. Стоит также отметить, что, возможно, сегодня будет рекорд за последние 63 года», - сказал Синенков.
Он отметил, что последний раз столь теплая погода наблюдалась в Москве в этот день в 1958 году.
В понедельник в столичном регионе ожидается сухая погода с переменной облачностью. Влажность воздуха составит около 30%.
Новости Москвы,Александр Синенков,РИАМО,
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