ВДНХ приглашает на «Спортивные выходные»

Занятия на свежем воздухе позволяют не только укрепить мышцы, но и насытить организм кислородом. Для участия в тренировках необходима предварительная регистрация. Также потребуется соблюдать меры предосторожности и сохранять социальную дистанцию.

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На ВДНХ стартовал четвертый сезон «Спортивных выходных». Тренировки будут проходить каждые субботу и воскресенье. Укрепить мышцы и развить гибкость тела приглашают всех желающих. Занятия бесплатны, присоединиться к ним можно после предварительной регистрации.

«Заниматься спортом на улице полезнее, чем дома или в зале, ведь во время такой тренировки организм насыщается кислородом. Уроки программы “Спортивные выходные” рассчитаны на людей любого уровня физической подготовки. Мы рекомендуем нашим гостям надевать удобную одежду и обувь, а также не забывать брать с собой необходимый инвентарь. Например, на занятиях по йоге понадобится коврик, по скандинавской ходьбе — трекинговые палки. Спортсменам на занятиях следует соблюдать социальную дистанцию от полутора до двух метров. Это необходимо, чтобы не подвергать рискам здоровье участников группы», — рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Москвичи могут принять участие в тренировках по пяти видам спорта. Так, в программу «Спортивных выходных» впервые вошли занятия по уличному стретчингу. Это комплекс упражнений, направленных на растяжку мышц, сухожилий и связок. А еще стретчинг позволяет поработать над координацией движений.

Пройтись по живописной территории главной выставки страны можно во время уроков скандинавской ходьбы. Такие прогулки улучшают осанку, работу сердца и легких.

Курс йоги сочетает в себе не только физические упражнения, но и дыхательные техники. Асаны йоги помогают развить гибкость тела, укрепить позвоночник и расслабиться после насыщенной трудовой недели.

Любителей танцев ВДНХ приглашает на уроки зумбы. Это танцевальная фитнес-программа, основанная на популярных латиноамериканских ритмах. Все желающие попробуют освоить простые элементы румбы и самбы, хип-хопа, классических аэробики и хореографии. Тех, кто хочет стать более выносливым, ждут на функциональных тренингах. Участникам предстоит приседать, подтягиваться и отжиматься.

Тренировки будут проходить каждую субботу и воскресенье в 10:00, 12:00 и 14:00. Среди инструкторов — профессиональные спортсмены, фитнес-тренеры, кандидаты и мастера спорта. Сбор участников — около павильона «Здоровая Москва». Все занятия пройдут на веранде Дома культуры ВДНХ (кроме уроков скандинавской ходьбы).

Узнать подробное расписание и зарегистрироваться на занятие можно на сайте проекта «Спортивные выходные» . Здесь же размещена информация о том, какие экипировку и спортивный инвентарь нужно взять с собой. Кроме того, записаться на тренировки под открытым небом горожане могут в центрах госуслуг «Мои документы».

Проект «Спортивные выходные» начал работать в рамках программы «Здоровая Москва». Его курируют городской Департамент спорта и центры госуслуг «Мои документы». В этом сезоне тренировки пройдут в 15 столичных парках, в том числе и на ВДНХ. Всего организаторы программы планируют провести почти две тысячи занятий на свежем воздухе и в онлайн-формате. Те, кто не имеет возможности выбраться в парк, могут присоединиться к урокам на канале «Спортивных выходных» в видеохостинге YouTube

ВДНХ — уникальное общественное пространство более чем с 80-летней историей. Выставка объединяет 49 объектов культурного наследия, а ее общая площадь превышает 325 гектаров.