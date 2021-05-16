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Синоптики ожидают рекордную за 124 года жару в Москве

Газета.Ru
27 минут назад
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на следующей неделе в Москве может быть побит температурный рекорд 1897 года.
«На Москву надвигается зной, которого не было 124 года! Предстоящая неделя в Центральной России стартует с аномального тепла при температурном фоне на 10–11 градусов выше многолетней нормы мая», — рассказал синоптик РБК.
В понедельник, 17 мая, температура воздуха днем будет достигать +28-30°C. По словам Тишковца, в этот день таких высоких показателей не было как минимум за всю послевоенную историю.
18 мая в столице ожидается до +31°C, что на 7 градусов выше июльской нормы. В этом случае будет побит рекорд 1897, тогда температура подписалась до +29,1°C.
Метеоролог отметил, что потепление наступит в результате крупного антициклона. Вместе с ним юго-восточные ветры принесут а столицу среднеазиатскую жару.
Ранее синоптики предупредили жителей центральной части России о похолодании.
Новости Москвы,Видео,Евгений Тишковец,Россия,
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