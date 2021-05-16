Эффект пустыни: Москвичей предупредили о приближении погодной аномалии

По его словам, может произойти эффект «погоды в пустыне»: воздушные массы на скорости 70-90 километров в час поднимут аэрозоли в нижнем пограничном слое за счет пыльных (песчаных) бурь. В итоге 17 и 18 мая возникнет пылевой шлейф. Он постепенно распространится между Волгой и Доном, охватит Черноземье, Центральную Россию и может достигнуть Ленобласти и Карелии.