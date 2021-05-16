Эффект пустыни: Москвичей предупредили о приближении погодной аномалии

Рекордная жара, пустынная сушь и пыль ждут Центральную Россию
в начале предстоящей недели. Об особенностях наступающей погоды рассказал ведущий сотрудник «Фобоса» Евгений Тишковец
. Его цитирует
РИА Новости.
«Ожидаемое "знойное дыхание" одной из самых жарких пустынь мира – Каракум скажется в Центральной России не только небывалым и даже рекордным теплом, но и очень засушливым воздухом, относительная влажность которого упадет и окажется почти втрое ниже нормы – всего около 25%», - поведал Тишковец.
По его словам, может произойти эффект «погоды в пустыне»: воздушные массы на скорости 70-90 километров в час поднимут аэрозоли в нижнем пограничном слое за счет пыльных (песчаных) бурь. В итоге 17 и 18 мая возникнет пылевой шлейф. Он постепенно распространится между Волгой и Доном, охватит Черноземье, Центральную Россию и может достигнуть Ленобласти и Карелии.
Синоптик уточнил, что содержание частиц пыли и песка в атмосфере прогнозируется незначительное – человеческий глаз не заметит «замутненность атмосферы».
Но экологическая обстановка может ухудшиться и негативно сказаться на здоровье людей.
В сухом воздухе распространяются вирусы, респираторные болезни. Люди становятся восприимчивы к аллергенам, возникает синдром «сухого глаза». Низкая влажность также вредна для здоровья кожи, волос и ногтей.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что прогноз погоды Гидрометцентра РФ не обещает Москве аномально жаркой весны и лета.