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В России выявили 8,5 тыс. новых случаев коронавируса

Деловая газета "Взгляд"иещё 21
1 час назад
За минувшие сутки в России выявили 8 тыс. 554 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В России выявили 8,5 тыс. новых случаев коронавируса
Фото: Газета.RuГазета.Ru
В сообщении штаба в Telegram указывается, что за «последние сутки в России выявлено 8 554 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 15,8% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2789, Санкт-Петербурге – 767, Московской области – 672.
Всего в стране выявлен 4 млн 940 тыс. 245 вирус-положительный пациент в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 млн 556 тыс. 73 человек, из них 8 573 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 391 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончались 115 тыс. 871 человек.
Накануне, 15 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8 тыс. 790. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 236.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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