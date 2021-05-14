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Собянин: 99% вакцинировавшихся не болеют COVID-19 повторно

Газета.Ru
1 час назад
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 99% людей, сделавших вакцину от коронавируса, не заболевают во второй раз, сообщает РИА «Новости».
Собянин: "99% вакцинировавшихся не болеют COVID-19 повторно"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Все (после вакцины) чувствуют себя хорошо», — сказал градоначальник.
Собянин также дополнил, что с момента его вакцинации прошел почти год, и антитела по-прежнему остаются в норме.
14 мая в Москве впервые с января выявлено более 3 500 случаев коронавируса за сутки, за последний день зарегистрировано 3 818 зараженных.
По словам мэра столицы, ситуация с коронавирусом в Москве, в целом, стабильна.
Перед этим заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в столице остается напряженной.
Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции. Препарат разработае НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
Новости Москвы,Анастасия Ракова,Сергей Собянин,Российский фонд прямых инвестиций,РИА Новости,
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