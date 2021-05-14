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Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
36 минут назад
В Москве стабильная ситуация с коронавирусом, хотя есть небольшой, некритический рост случаев заболевания, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин заявил в интервью на телеканале «Россия 1», что в целом ситуация «стабильная», наблюдается «небольшой рост, но он не является критическим», передает РИА «Новости».
При этом он отметил, что «сам уровень заболевания достаточно большой».
Вместе с тем уже порядка 1,3 млн москвичей сделали прививку от коронавируса.
«Пользуясь случаем хочу еще раз пригласить москвичей на пункты вакцинации, они у нас работают в поликлиниках, торговых центрах и сейчас – в парках. Привиться можно в любом месте в любое время, надо беречь свое здоровье», – добавил Собянин.
Ранее власти Москвы заявили о напряженной ситуации с коронавирусом. Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что без майских каникул заболевших ковидом было бы больше.
Новости Москвы,Видео,Виталий Зверев,Сергей Собянин,РАН,Правительство Москвы,Деловая газета "Взгляд",РИА Новости,
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