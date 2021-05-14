Площадь стадиона «Москвич» вырастет в 5 раз

Площадь стадиона «Москвич» на Волгоградском проспекте увеличится в пять раз после масштабной реконструкции, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Кроме того, на завершение работ планируется выделить допфинансирование в рамках Адресной инвестиционной программы. В ходе масштабной реконструкции площадь стадиона вырастет с 1,9 до 9,7 тыс. кв м. На месте старого стадиона появится современный спорткомплекс для занятий футболом и легкой атлетикой.

«Сейчас завершено устройство монолитных конструкций подземной и надземной частей, монтаж железобетонных ступеней трибун и мачт освещения. Продолжаются каменные работы, монтаж металлоконструкций, работы по гидроизоляции кровли и устройству внутренних инженерных сетей. Также идут устройство вентилируемого фасада и отделочные работы», – добавил Бочкарев.

На обновленном стадионе будут проходить соревнования по футболу и легкой атлетике. Поле с натуральным газоном оснастят функцией полива и обогрева.