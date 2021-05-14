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Площадь стадиона «Москвич» вырастет в 5 раз после реконструкции

РИАМОиещё 1
2 часа назад
Площадь стадиона «Москвич» на Волгоградском проспекте увеличится в пять раз после масштабной реконструкции, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Площадь стадиона «Москвич» вырастет в 5 раз
Фото:  Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Кроме того, на завершение работ планируется выделить допфинансирование в рамках Адресной инвестиционной программы. В ходе масштабной реконструкции площадь стадиона вырастет с 1,9 до 9,7 тыс. кв м. На месте старого стадиона появится современный спорткомплекс для занятий футболом и легкой атлетикой.
«Сейчас завершено устройство монолитных конструкций подземной и надземной частей, монтаж железобетонных ступеней трибун и мачт освещения. Продолжаются каменные работы, монтаж металлоконструкций, работы по гидроизоляции кровли и устройству внутренних инженерных сетей. Также идут устройство вентилируемого фасада и отделочные работы», – добавил Бочкарев.
На обновленном стадионе будут проходить соревнования по футболу и легкой атлетике. Поле с натуральным газоном оснастят функцией полива и обогрева.
На стадионе появятся секторы для прыжков с шестом, обычного и тройного прыжка в длину, прыжков в высоту, бега с препятствиями, а также легкоатлетическое ядро. Трибуны вместят более 4 тыс. зрителей. В подтрибунном пространстве разместится новая стрелковая галерея.
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