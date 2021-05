Фестиваль Park Live проходит в Москве с 2013-го ежегодно. Хедлайнерами в разное время становились такие исполнители и группы, как Muse, Red Hot Chili Peppers, The Killers, Лана Дель Рей , Gorillaz, System of a Down. В 2020-м концерты пришлось отменить из-за пандемии COVID-19.