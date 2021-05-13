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Организаторы Московского полумарафона перенесли его пока на неопределенный срок

BFM.RU
1 час назад
Организаторы Московского полумарафона — «Беговое сообщество» — перенесли соревнование на другую дату.
Московский полумарафон отменили из-за COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Московский полумарафон, который должен пройти 16 мая 2021 года на территории Олимпийского комплекса «Лужники», переносится на неопределенный срок. Команда «Бегового сообщества» приостановила подготовку забега в связи с эпидемиологической обстановкой, а также с учетом рекомендаций региональных властей», — сообщили «Интерфаксу» организаторы.
«О новой дате проведения мероприятия организаторы сообщат дополнительно», — говорится в сообщении.
Московский полумарафон должен был пройти в российской столице в восьмой раз. В «Лужниках» планировались забеги на дистанции 21,1 и 5 километров.
Новости Москвы,Интерфакс,
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