Московский полумарафон отменили из-за COVID-19

Организаторы Московского полумарафона — «Беговое сообщество» — перенесли соревнование на другую дату.
«Московский полумарафон, который должен пройти 16 мая 2021 года на территории Олимпийского комплекса «Лужники», переносится на неопределенный срок. Команда «Бегового сообщества» приостановила подготовку забега в связи с эпидемиологической обстановкой, а также с учетом рекомендаций региональных властей», — сообщили «Интерфаксу» организаторы.
«О новой дате проведения мероприятия организаторы сообщат дополнительно», — говорится в сообщении.
Московский полумарафон должен был пройти в российской столице в восьмой раз. В «Лужниках» планировались забеги на дистанции 21,1 и 5 километров.