Павильон «Здоровая Москва» открыли в «Коломенском»

Представители музея-заповедника «Коломенское» 12 мая сообщили, что на территории парка открыли павильон «Здоровая Москва».

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Они отметили, что жители города смогут пройти обследование на Ярмарочной до конца лета. График приемов граждан будет осуществляться ежедневно в период с 08:00 до 20:00.

Так, москвичам предложили пройти бесплатную проверку здоровья, сдать анализы и получить консультацию врача. Специалисты проверят работу сердца и сосудов, легких, а еще в павильоне можно сделать прививку от коронавирусной инфекции без предварительной записи.