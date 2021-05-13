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Павильон «Здоровая Москва» открыли в «Коломенском»

Управа района Нагатинский затон
28 минут назад
Представители музея-заповедника «Коломенское» 12 мая сообщили, что на территории парка открыли павильон «Здоровая Москва».
Павильон «Здоровая Москва» открыли в «Коломенском»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Они отметили, что жители города смогут пройти обследование на Ярмарочной до конца лета. График приемов граждан будет осуществляться ежедневно в период с 08:00 до 20:00.
Так, москвичам предложили пройти бесплатную проверку здоровья, сдать анализы и получить консультацию врача. Специалисты проверят работу сердца и сосудов, легких, а еще в павильоне можно сделать прививку от коронавирусной инфекции без предварительной записи.
Добавим, что для проверки здоровья достаточно иметь при себе московский полис ОМС. Обследование доступно горожанам старше 18 лет.
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