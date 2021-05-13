Павильон «Здоровая Москва» открыли в «Коломенском»

Представители музея-заповедника «Коломенское» 12 мая сообщили, что на территории парка открыли павильон «Здоровая Москва».
Они отметили, что жители города смогут пройти обследование на Ярмарочной до конца лета. График приемов граждан будет осуществляться ежедневно в период с 08:00 до 20:00.
Так, москвичам предложили пройти бесплатную проверку здоровья, сдать анализы и получить консультацию врача. Специалисты проверят работу сердца и сосудов, легких, а еще в павильоне можно сделать прививку от коронавирусной инфекции без предварительной записи.
Добавим, что для проверки здоровья достаточно иметь при себе московский полис ОМС. Обследование доступно горожанам старше 18 лет.