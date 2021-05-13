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Платформу Москва-Сортировочная переименуют с 21 мая

Москва24
2 часа назад
Платформа Москва-Сортировочная Киевского направления МЖД сменит свое название на Поклонная с 21 мая, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.
Платформу Москва-Сортировочная переименуют с 21 мая
Фото:  комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Уточняется, что перемена обусловлена близким расположением станции к улице Поклонная, Поклонной горе и метро "Парк Победы". По замыслу за счет ассоциации пассажирам будет легче ориентироваться на маршруте.
Новое название уже отображается на сайте МЖД, в мобильном приложении ЦППК и на проездных документах.
Ранее стало известно о планах переименовать станцию метро "Пражская". Уточнялось, что причиной инициативы стал дипломатический конфликт с Чехией.
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