Платформу Москва-Сортировочная переименуют с 21 мая

Платформа Москва-Сортировочная Киевского направления МЖД сменит свое название на Поклонная с 21 мая, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

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Уточняется, что перемена обусловлена близким расположением станции к улице Поклонная, Поклонной горе и метро "Парк Победы". По замыслу за счет ассоциации пассажирам будет легче ориентироваться на маршруте.

Новое название уже отображается на сайте МЖД, в мобильном приложении ЦППК и на проездных документах.