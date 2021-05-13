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В Москве завершился отопительный сезон

Говорит Москваиещё 1
1 час назад
Система теплоснабжения более 74 тысяч зданий переведена на летний режим работы.
В столице завершился отопительный сезон
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Среди них свыше 34 тысяч жилых домов, сообщает Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.
Ранее заммэра Москвы Пётр Бирюков пообещал, что до сентября в столице будут проверены все системы генерации и подачи тепла.С 11 мая в столице начали отключать горячую воду. Это необходимо для проведения профилактических работ на тепловых сетях и оборудовании системы теплоснабжения.
Информационный ресурс, на котором можно проверить графики отключения, находится на портале mos.ru.
Новости Москвы,Петр Бирюков,Mos.ru,
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