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Расписание поездов изменится на МЦД‑2 во второй половине мая

РИАМОиещё 6
2 часа назад
На МЦД-2, Курском и Рижском направлениях МЖД изменится расписание во второй половине мая, с 15 по 29 число, сообщает пресс-служба АО «Центральная ППК».
Расписание поездов изменится на МЦД‑2 во второй половине мая
Фото:  Телеграм-канал "Дептранс Москвы" Телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Изменения потребовались из-за закрытия двух путей на станции Москва-Пассажирская-Курская (Курский вокзал), которое требуется для масштабных работ по развитию инфраструктуры.
Уменьшится количество диаметральных поездов, электропоездов. Интервалы поездов будут увеличены. У некоторых пригородных поездов изменится количество остановок.
В течение двух недель на Курском вокзале специалисты проведут комплекс сложных работ по развитию инфраструктуры, включая установку новых стрелочных переводов, переустройство контактной сети и системы регулировки движением поездов.
Это один из этапов к запуску реверсивного движения на участке Курская – Каланчевская, который МЖД планирует организовать этим летом. Во время этого периода поезда на участке будут ходить по одному пути поочередно.
Пассажиров попросили заранее планировать поездку. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании.
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