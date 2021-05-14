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Погода в Москве: В Москве 14 мая ожидается до +24 °С

RT на русскомиещё 8
1 час назад
В Москве в четверг, 14 мая, ожидается до +24 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Воздух в столице прогреется до +24 °С в пятницу
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным синоптиков, температура воздуха в столице прогнозируется в пределах +20 +24 °С.
Ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, по области местами довольно сильный, гроза.
Ветер юго-восточный, 6—11 м/c, при грозе порывы до 17 м/c.
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