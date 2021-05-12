В столице учредят статус "Московской медсестры"

"Уже несколько лет в Москве действует статус "Московского врача", который мы присваиваем, и выплачиваем дополнительно деньги [обладателям этого статуса]. Мы решили в этом году ввести статус "Московской медицинской сестры и медбрата", и те, кто сдаст экзамен, будут дополнительно получать 7,5 тыс. рублей. <...> Мы приняли решение о выплате премий каждому из вас по 20 тыс. рублей", - сказал Собянин в ходе церемонии награждения в Государственном Кремлевском дворце.
"В последнее время мы все с вами проходили испытания пандемией, все без исключения, но вы особенно, потому что вы были на передовой вместе с врачами, брали на себя главный удар и главные риски. Причем, понимая, что рискуете не только вы сами, но и ваши семьи, тем не менее вы все остались на своих местах, на передовой. Спасибо вам от имени москвичей и меня лично, спасибо вам огромное", - сказал мэр.
"Самое главное, что бы мы не делали, главное, это вы - люди, которые встречают больных, которые ими занимаются. Когда больной открывает после реанимации глаза, он видит ваше лицо и вашу улыбку, которую запоминает на всю жизнь. Вы были и остаетесь главными в нашем здравоохранении. Спасибо вам! Будьте такими же", - обратился он к собравшимся.
"С замечательным и душевным праздником медицинской сестры! Когда мы болеем, мы вас называем "сестра", "сестричка". Дороже и ближе в этот момент никого нет. Спасибо вам огромное за вашу душевность, вашу доброту и участие. Вы выбрали трудную профессию. Я даже не представляю, как это каждый день приходить к больному, пропускать их страдания и боль [через себя] и оставаться приверженным своей профессии, своему долгу, относиться [к ним] с сердцем и душой. Спасибо вам за это", - заключил он.