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В столице учредят статусы "Московской медсестры" и "Московского медбрата"

ТАССиещё 5
3 часа назад
Статусы "Московской медсестры" и "Московского медбрата" учредят в столице. Кроме того, к Международному дню медсестры представителям этой профессии будет проведена выплата в размере 20 тыс. рублей, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.
В столице учредят статус "Московской медсестры"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Уже несколько лет в Москве действует статус "Московского врача", который мы присваиваем, и выплачиваем дополнительно деньги [обладателям этого статуса]. Мы решили в этом году ввести статус "Московской медицинской сестры и медбрата", и те, кто сдаст экзамен, будут дополнительно получать 7,5 тыс. рублей. <...> Мы приняли решение о выплате премий каждому из вас по 20 тыс. рублей", - сказал Собянин в ходе церемонии награждения в Государственном Кремлевском дворце.
По его словам, в нескольких поликлиниках Москвы врачи, медбратья и медсестры ходят в новой медицинской форме, которую разработали специально в столице. Планируется, что форма будет предоставляться представителям данной профессии бесплатно, а ее дизайн будут обновлять каждый год. Он заверил, что в столице и в дальнейшем планируют заниматься развитием здравоохранения, строить новые поликлиники, больницы, обустраивать рабочие места медиков для их комфорта, а также внедрять искусственный интеллект.
"В последнее время мы все с вами проходили испытания пандемией, все без исключения, но вы особенно, потому что вы были на передовой вместе с врачами, брали на себя главный удар и главные риски. Причем, понимая, что рискуете не только вы сами, но и ваши семьи, тем не менее вы все остались на своих местах, на передовой. Спасибо вам от имени москвичей и меня лично, спасибо вам огромное", - сказал мэр.
Благодарности к празднику
Собянин вручил благодарности за вклад в развитие здравоохранения Москвы медсестре отделения ультразвуковой и функциональной диагностики больницы 31 Татьяне Аверьяненко, старшей медсестре консультативно-диагностического центра больницы 15 Светлане Войновой, участковой медсестре педиатрического отделения детской городской поликлиники 104 Елене Елисеевой, старшей медсестре микрохирургического отделения стационара детской больницы им. О. М. Филатова Дине Журавлевой, медсестре перевязочной хирургического отделения госпиталя для ветеранов войн 2 Елене Силкиной, старшей медсестре городской поликлиники 134 Наталье Тынянских.
"Самое главное, что бы мы не делали, главное, это вы - люди, которые встречают больных, которые ими занимаются. Когда больной открывает после реанимации глаза, он видит ваше лицо и вашу улыбку, которую запоминает на всю жизнь. Вы были и остаетесь главными в нашем здравоохранении. Спасибо вам! Будьте такими же", - обратился он к собравшимся.
Мэр также отметил, что 12 мая в Государственном Кремлевском дворце впервые за 1,5 года проходит концерт с участием зрителей.
"С замечательным и душевным праздником медицинской сестры! Когда мы болеем, мы вас называем "сестра", "сестричка". Дороже и ближе в этот момент никого нет. Спасибо вам огромное за вашу душевность, вашу доброту и участие. Вы выбрали трудную профессию. Я даже не представляю, как это каждый день приходить к больному, пропускать их страдания и боль [через себя] и оставаться приверженным своей профессии, своему долгу, относиться [к ним] с сердцем и душой. Спасибо вам за это", - заключил он.
Новости Москвы,Дина Журавлева,Елена Елисеева,Сергей Собянин,
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