В столице учредят статус "Московской медсестры"

По его словам, в нескольких поликлиниках Москвы врачи, медбратья и медсестры ходят в новой медицинской форме, которую разработали специально в столице. Планируется, что форма будет предоставляться представителям данной профессии бесплатно, а ее дизайн будут обновлять каждый год. Он заверил, что в столице и в дальнейшем планируют заниматься развитием здравоохранения, строить новые поликлиники, больницы, обустраивать рабочие места медиков для их комфорта, а также внедрять искусственный интеллект.