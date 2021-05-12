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«Ночь музеев» пройдет в Коломенском и Измайлове

Вечерняя Москва
1 час назад
Усадьбы Объединенного музея-заповедника «Коломенское» и «Измайлово» 15 мая примут участие в акции «Ночь музеев».
«Ночь музеев» пройдет в Коломенском и Измайлове
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
В Коломенском для посетителей открыты музейные экспозиции «Дворец царя Алексея Михайловича. Историко-художественная реконструкция» во Дворце царя Алексея Михайловича, «Вехи истории Коломенского» в комплексе Передних ворот Государева двора, церковь Вознесения Господня и Голландский домик царя Петра I.
В усадьбе можно увидеть выставки: «Искусство сохранять», «Путешествие в XVII век. Московия глазами Адама Олеария», «Сокровища русского искусства. XVII век», «Москва и москвичи. Тайны забытых вещей», «Деревни и села вокруг Коломенского. По материалам археологических раскопок», «Тайны церкви Вознесения» и «Мастера. Техника и искусство русского строителя XIV-XIX вв.».
Кроме того, в этот вечер дважды состоится «Лаборатория искусства» с художником В. Маториным.
В музее-усадьбе «Измайлово» для осмотра открыта экспозиция «Измайлово — царская вотчина XVII в.».
Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.
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