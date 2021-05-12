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Через реку Яузу появится пешеходный мост

Моя Москва.онлайн
2 часа назад
Через реку Яузу в Басманном районе Москвы между Госпитальным и Рубцовским мостом возведут новый пешеходный мост. Его длина составит 320 метров.
Через реку Яузу появится пешеходный мост
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн
Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что новый мост поддержит существующие пешеходные маршрут столицы.
Новости Москвы,Анастасия Пятова,
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