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Роспотребнадзор фиксирует единичные случаи укусов клещей в Москве

Агентство «Москва»иещё 2
1 час назад
На территории Москвы регистрируются единичные случаи присасывания клещей при посещении парков и лесопарков. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.
В столице фиксируют единичные случаи укусов клещей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«На территории Москвы зарегистрированы единичные случаи присасывания клещей при посещении парков Измайловского, «Кусково», «Бутово», лесопарков «Лосиный остров», Серебряный бор, в Зеленограде и в ТиНАО», - говорится в сообщении.
Отмечается, что по еженедельным данным обращаемость в медицинские организации Москвы по поводу укусов клещей не превышает среднемноголетние значения. Преимущественно случаи присасывания клещей были связаны с выездами москвичей на территории Московской и Тверской областей, а также Брянской, Вологодской, Курской, Орловской, Ленинградской областей, республик Марий Эл, Мордовии.
В ведомстве добавили, что москвичам, выезжающим на эндемичные территории, в медицинских организациях департамента здравоохранения столицы проводятся бесплатные профилактические прививки.
«В этом году с 1 января 2021 года против клещевого вирусного энцефалита привито 17 тыс. 366 человек, из них 6 тыс. 251 ребенок, что более чем в два раза превышает число лиц, получивших прививки за аналогичный период 2020 года», - уточнили в пресс-службе.
Новости Москвы,Роспотребнадзор,
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