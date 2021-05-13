В столице фиксируют единичные случаи укусов клещей

Отмечается, что по еженедельным данным обращаемость в медицинские организации Москвы по поводу укусов клещей не превышает среднемноголетние значения. Преимущественно случаи присасывания клещей были связаны с выездами москвичей на территории Московской и Тверской областей, а также Брянской, Вологодской, Курской, Орловской, Ленинградской областей, республик Марий Эл, Мордовии.