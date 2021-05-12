Московский полумарафон пройдет в "Лужниках"

По словам организаторов, забеги проведут с соблюдением санитарных норм. У всех присутствующих на мероприятии измерят температуру тела. Маски и перчатки будут обязательны для персонала и всех участников при входе в стартовый городок. Каждые три часа будет происходить замена средств индивидуальной защиты, а каждые два - дезинфекция контактных поверхностей. На всей территории проведения разместят санитайзеры и построят открытые проветриваемые шатры раздевалок.