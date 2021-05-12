Москвичей предупредили об ограничениях на ряде улиц

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы предупредил водителей о ряде ограничений, которые будут действовать в ближайшее время на улицах столицы.

Фото: mos.ru / Максим Денисов mos.ru / Максим Денисов

Так, в связи с проведением инженерных работ с 15 мая по 15 июня будет круглосуточно перекрыто движение в районе дома 2 на улице Егора Абакумова. На этой же улице в районе дома 22 по Лосевской улице с 16 июня по 19 июля круглосуточно будет открыта для проезда одна полоса с организацией приоритетного права проезда.

В связи с проведением дорожных работ в районе дома 12 на Кусковской улице с 12 по 30 мая круглосуточно будет поэтапное занятие двух полос с сохранением существующего количества полос. На участке от дома 12 до дома 17 на улице Кусковской с 30 мая по 15 июля с 1:30 до 5:30 будет осуществляться движение по одной полосе.

По этой же причине будет ограничено движение на некоторых участках бульвара Маршала Рокоссовского. Так, в районе домов 13 и 17 с 15 мая по 15 июня круглосуточно будет закрыт для движения одна полоса с частичной ликвидацией парковочного пространства. С 16 июня по 15 июля круглосуточно аналогичное ограничение будет действовать в районе дома 11.

Помимо этого, в районе дома 19/16 по бульвару Маршала Рокоссовского с 1 по 17 июля круглосуточно будет открыта для движения одна полоса.

В связи с проведением дорожных работ в ЦАО с 12 мая по 25 августа и с 12 по 27 сентября круглосуточно будут действовать ограничения в районе дома 13 строение 1 по Трубниковскому переулку, по улице Б. Молчановка от Трубниковского переулка до Борисоглебского переулка, от улицы Б. Молчановка до Поварской на Борисоглебском переулке, а также от дома 38 стоение1 до домов 30 — 36, строение 3 на Поварской улице.

Здесь будет закрыта одна полоса с сохранением существующего количества полос за счет ликвидации парковочного пространства и обустройства временных уширений.

Кроме того, с 12 мая по 15 июля круглосуточно будет перекрыта одна полоса движения на улице Щепкина от Напрудного переулка до Трифоновской улицы, на улице Верземнека от дома 3 до Трифоновской улицы, на Трифоновской улице от улицы Щепкина до проспекта Мира, на улице Гиляровского в районе пересечения с Трифоновской улицей, на проспекте мира в районе пересечения с Трифоновской улицей, на улице Щепкина от дома корпус 2 по Трифоновской улице до дома 58 строение 3 на улице Щепкина, на Больничном переулке от улицы Щепкина до улицы Гиляровского и от улицы Гиляровского до 54 на улице Гиляровского, а также на улице Гиляровского в районе пересечения с Больничным переулком.

В связи с подведением дорожных работ ограничения коснутся и Электролитного проезда. С 17 по 26 мая с 1:30 до 5:30 будет частично перекрыта одна полоса на участке от дома 5Б строение 6 до дома10 строение 7.