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Мосводосток ликвидирует масляное пятно на Москве-реке в районе Водоотводного канала

Москва24иещё 4
3 часа назад
Специалисты Мосводостока ликвидируют масляное пятно, которое образовалось на Москве-реке в районе Водоотводного канала. Об этом говорится в сообщении комплекса городского хозяйства в телеграм-канале.
Москва-река покрылась маслом
Фото: телеграм-канал Москва 24телеграм-канал Москва 24
"В настоящее время завершается обработка специальным сорбентом, нейтрализующим загрязнения, водной глади на указанном участке реки и выше по течению в районе Пречистенской и Фрунзенской набережных", – говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты зафиксировали масляное пятно на поверхности воды в 08:00.
В декабре прошлого года масляная пленка образовалась на Москве-реке возле набережной Тараса Шевченко. Оперативные службы Мосводостока обработали поверхности воды нефтеразлагающим сорбентом и ликвидировали пятно.
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