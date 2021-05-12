Москва-река покрылась маслом

Специалисты Мосводостока ликвидируют масляное пятно, которое образовалось на Москве-реке в районе Водоотводного канала. Об этом говорится в сообщении комплекса городского хозяйства в телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Москва 24 телеграм-канал Москва 24

"В настоящее время завершается обработка специальным сорбентом, нейтрализующим загрязнения, водной глади на указанном участке реки и выше по течению в районе Пречистенской и Фрунзенской набережных", – говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты зафиксировали масляное пятно на поверхности воды в 08:00.