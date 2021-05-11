На канатной дороге в Москве одновременно поженились 30 пар

8 мая Московская канатная дорога на время стала ЗАГСом. Здесь состоялось бракосочетание 30 пар молодоженов, а событие может попасть в «Книгу рекордов Гиннесса». Об этом сообщается в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

На мероприятии присутствовали независимые эксперты, которые следили за процессом бракосочетания в каждой кабинке, а также представители и судьи «Книги рекордов Гиннесса», оценивавшие событие посредством телемоста.