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На канатной дороге в Москве одновременно поженились 30 пар

Управа района Раменки
2 часа назад
8 мая Московская канатная дорога на время стала ЗАГСом. Здесь состоялось бракосочетание 30 пар молодоженов, а событие может попасть в «Книгу рекордов Гиннесса». Об этом сообщается в пресс-службе департамента транспорта Москвы.
На канатной дороге в Москве одновременно поженились 30 пар
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ
На мероприятии присутствовали независимые эксперты, которые следили за процессом бракосочетания в каждой кабинке, а также представители и судьи «Книги рекордов Гиннесса», оценивавшие событие посредством телемоста.
Для установления рекорда хватит бракосочетания 30 пар, поэтому в ближайшее время должно появиться официальное подтверждение того, что Московская канатная дорога вошла в «Книгу рекордов Гиннесса».
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