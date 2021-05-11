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Погода в Москве: 11 мая в Москве стало самым теплым днем с начала месяца

РИАМО
1 час назад
Во вторник днем температура воздуха в столице достигла +21,8 градуса, таким образом, 11 мая стало самым теплым днем в Москве с начала месяца, сообщается на сайте «Метеовести».
11 мая стало самым теплым днем с начала месяца
Фото: ТАССТАСС
До этого самым теплым днем с начала месяца было 3 мая. Тогда температура составила +19,6 градуса.
Ожидается, что 12 мая в Москве станет самым теплым днем с начала весны. Сейчас самым теплым днем сезона является 14 апреля, тогда температура составила +22,6 градуса.
Ранее синоптики сообщали, что текущая неделя в Московском регионе будет теплой и солнечной.
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