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Названы районы Москвы с завышенными ценами на жилье

Lenta.ru
19 минут назад
Специалисты в сфере недвижимости провели исследование с помощью искусственного интеллекта и назвали районы Москвы с завышенными ценами на жилье. Лидером рейтинга стал район около станции метро «Тульская». Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование инвестиционной компании Realiste.
Названы районы с завышенными ценами на жилье
Фото: ТАССТАСС
В исследовании проанализировали 89 локаций — их определили не по муниципальной принадлежности, а по транспортной доступности и однородности. Для этих районов искусственный интеллект сравнил цены и объем предложения на первичном и вторичном рынках и оценил данные до и после сентября 2020 года, когда были зафиксированы рекордные объемы продаж жилья. В итоге специалисты определили локации, где стоимость объектов повысилась «не за счет увеличения спроса, а из-за создания искусственной нехватки предложения».
По данным компании, в районе станции метро «Тульская» средняя стоимость квадратного метра достигла 379,5 тысячи рублей — на 15 процентов выше средней по рынку. Ниже в рейтинге расположились Ломоносовский проспект — 511,3 тысячи рублей за «квадрат», что на 13 процентов больше среднерыночной, и район Матвеевское, где квадратный метр в среднем стоит 455,7 тысячи рублей — на 11 процентов больше, чем в среднем по рынку. В ТОП-5 районов также вошли Крылатский и Пресненский, где стоимость «квадрата» оценили в 347,5 тысячи рублей и 547 тысяч рублей соответственно.
В марте 2021 года специалисты портала «Мир квартир» назвали районы столицы, где быстрее всего подорожало вторичное жилье. Тогда сильнее всего в цене прибавили объекты в районах Головинский, Кунцево и Измайлово Северное — примерно на 20 процентов в год. На 18-19 процентов стоимость увеличилась в районах Царицыно, Даниловский, Текстильщики, Нагатино-Садовники, Перово, Кузьминки и проспект Вернадского.
Новости Москвы,РБК,
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