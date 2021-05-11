Названы районы с завышенными ценами на жилье

В исследовании проанализировали 89 локаций — их определили не по муниципальной принадлежности, а по транспортной доступности и однородности. Для этих районов искусственный интеллект сравнил цены и объем предложения на первичном и вторичном рынках и оценил данные до и после сентября 2020 года, когда были зафиксированы рекордные объемы продаж жилья. В итоге специалисты определили локации, где стоимость объектов повысилась «не за счет увеличения спроса, а из-за создания искусственной нехватки предложения».

По данным компании, в районе станции метро «Тульская» средняя стоимость квадратного метра достигла 379,5 тысячи рублей — на 15 процентов выше средней по рынку. Ниже в рейтинге расположились Ломоносовский проспект — 511,3 тысячи рублей за «квадрат», что на 13 процентов больше среднерыночной, и район Матвеевское, где квадратный метр в среднем стоит 455,7 тысячи рублей — на 11 процентов больше, чем в среднем по рынку. В ТОП-5 районов также вошли Крылатский и Пресненский, где стоимость «квадрата» оценили в 347,5 тысячи рублей и 547 тысяч рублей соответственно.