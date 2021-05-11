Собянин предложил изменения в бюджете на 2021 год

Уточняется, что предлагаемые правительством Москвы поправки изменяют основные характеристики бюджета города на 2021 год: доходная и расходная части увеличиваются на 191,3 млрд руб. Соответственно, доходы бюджета Москвы в текущем году составят 2 трлн 834 млрд руб., расходы - 3 трлн 344 млрд руб.

Помимо этого, планируемый дефицит городского бюджета на 2021 год остается неизменным - 510 млрд руб. Рост доходов бюджета Москвы на 2021 год связан с быстрыми темпами восстановления экономики города во II полугодии 2020 года и I квартале текущего года.