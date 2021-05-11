В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Москвичей пригласили на показы поздних картин Педро Альмодовара

Вечерняя Москва
2 часа назад
Сеть кинотеатров «Москино» с 15 по 28 мая приглашает жителей и гостей столицы на показы поздних картин Педро Альмодовара. Фильмы можно увидеть в кинотеатре «Вымпел». Сеансы проводятся при поддержке Института Сервантеса в Москве.
Горожан пригласили на показы картин Альмодовара
Фото: Александр Авилов / АГН МоскваАлександр Авилов / АГН Москва
Зрителей ждет пронзительная мелодрама с Пенелопой Крус «Разомкнутые объятия». Актриса играет в фильме две роли — красавицу Нину, возлюбленную Маттео Бланко, и персонажа в поставленном им фильме, Пину, похожую на Одри Хепберн в «Завтраке у Тиффани».
«Кожа, в которой я живу» — хоррор с неожиданным финалом. Режиссер сумел снять стильный фильм, не отступив при этом ни на шаг от близких ему тем.
Самый личный фильм режиссера, принесший Антонио Бандерасу приз в Каннах, - «Боль и слава». Нежные чувства к матери, любовь и расставание, поиски счастья и успеха — все это приводит творца к важным размышлениям о жизни и искусстве.
Фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами, сообщается на сайте Москино.
Новости Москвы,Одри Хепберн,Пенелопа Крус,Антонио Бандерас,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители