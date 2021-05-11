Названы столичные парки с зонами для воркаута

ля москвичей создали воркаут-зоны на 40 зеленых территориях города, некоторые из них располагаются в центре, сообщается на официальном сайте мэра Москвы

Фото: сайт мэра Москвы сайт мэра Москвы

К примеру, позаниматься спортом на свежем воздухе можно в Парке Горького. Там находятся 3 воркаут-зоны. Также они есть и в парке искусств «Музеон», и на Воробьевых горах.

В парке «Сокольники» расположены 26 зон для активного досуга на природе. Любителям уединенных тренировок подойдет сад имени Баумана. Площадки в Измайловском парке подойдут для тех, кто любит проводить досуг всей семьей или большой компанией. На зеленой территории обустроено 15 спортивных зон.

Площадка есть и в парке «Дубки». Там она освещена круглые сутки и подходит для занятий в вечернее время.