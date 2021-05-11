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Москвичам рассказали, в каких парках есть зоны для воркаута

РИАМОиещё 1
2 часа назад
ля москвичей создали воркаут-зоны на 40 зеленых территориях города, некоторые из них располагаются в центре, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Названы столичные парки с зонами для воркаута
Фото: сайт мэра Москвысайт мэра Москвы
К примеру, позаниматься спортом на свежем воздухе можно в Парке Горького. Там находятся 3 воркаут-зоны. Также они есть и в парке искусств «Музеон», и на Воробьевых горах.
В парке «Сокольники» расположены 26 зон для активного досуга на природе. Любителям уединенных тренировок подойдет сад имени Баумана. Площадки в Измайловском парке подойдут для тех, кто любит проводить досуг всей семьей или большой компанией. На зеленой территории обустроено 15 спортивных зон.
Площадка есть и в парке «Дубки». Там она освещена круглые сутки и подходит для занятий в вечернее время.
Также площадки есть и в Таганском парке, в парке «Кузьминки», в зоне отдыха «Борисовские пруды», в парке «Садовники», в парке по Борисовским прудам, в зоне отдыха «Левобережье» и в других парках Москвы.
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