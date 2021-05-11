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В Москве начались плановые отключения горячей воды

Российская Газетаиещё 8
2 часа назад
С сегодняшнего дня, 11 мая, в Москве начали планово отключать горячую воду для профилактических ремонтных работ в сетях. Как сообщает Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства, срок отключения в этом году составляет не более 10 дней.
В Москве начались плановые отключения горячей воды
Фото: ТАССТАСС
График отключений размещен на портале mos.ru, в мобильных приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы". Зарегистрированные пользователи могут подписаться на уведомления об отключении горячей воды.
Все ремонтные работы в сетях водоснабжения столичные власти планируют завершить до сентября.
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