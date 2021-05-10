Воздушную часть парада Победы в Москве сняли на видео из кабины пилота

Воздушная часть парада Победы, прошедшего в воскресенье в небе над Москвой, частично была снята из кабины пилотов военно-транспортного самолета Ил-76.
На кадрах можно увидеть, как самолеты взлетают с аэродрома в городе Иваново, после чего летят по направлению к Москве. Вместо с собой в кабину летчики взяли портреты своих родственников - ветеранов Великой Отечественной войны.
Парадный строй авиационной техники, включая вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-24, а также военно-транспортные самолеты Ил-76, Ил-78 и истребители Су-35С и Су-24, принял участие в воздушной части парада Победы в российской столице в воскресенье.
Среди 76 летательных аппаратов продемонстрировали четверку модернизированных перехватчиков МиГ-31К с подвешенными макетами гиперзвуковых ракет "Кинжал".
Сразу три пилотажные группы: "Стрижи", "Русские Витязи" и "Беркуты" продемонстрировали свое мастерство в небе над Москвой.