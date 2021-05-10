Воздушную часть парада Победы в Москве сняли на видео из кабины пилота

Парадный строй авиационной техники, включая вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-24, а также военно-транспортные самолеты Ил-76, Ил-78 и истребители Су-35С и Су-24, принял участие в воздушной части парада Победы в российской столице в воскресенье.