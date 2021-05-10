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Москвичей предупредили об изменении номера автобусного маршрута

Вечерняя Москваиещё 1
3 часа назад
Пресс-служба ГУП «Мосгортранс» информирует пассажиров о корректировке одного из автобусных маршрутов в столице.
В Москве изменился номер автобусного маршрута
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
С воскресенья, 9 мая, маршруту 838 присвоен новый номер — 238к.
Актуальное расписание и маршруты наземного городского транспорта опубликованы на официальном сайте ГУП «Мосгортранс».
Ранее стало известно, что маршрут автобуса 158 временно изменят в Москве.
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