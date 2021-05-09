Москвичей предупредили о «хороших грозах»

Во вторник, по словам синоптика, ожидается солнечная погода без осадков. В ночь на 11 мая будет прохладно: в Москве столбики термометра покажут 3–5 градусов тепла, в области — плюс 1 — плюс 6.

Далее температура выйдет уже практически на летние показатели, сказал эксперт. Так, в ночь на среду в столичном регионе ожидается 7–12 градусов тепла, а днем — 19–24.

В четверг, как отмечает специалист, потепление продолжится: 8–13 градусов тепла ночью и плюс 18–23 днем в Москве и по области. В пятницу, 14 мая, осадков не ожидается, в то время как днем воздух прогреется до 20–25 градусов тепла в столичном регионе. В ночное время суток тоже будет достаточно тепло — 7–12 градусов выше нуля.