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Цифра дня: Сколько военной техники участвовало в параде Победы?

Ferra.ruиещё 5
3 часа назад
190 единиц военной и специальной техники участвовало в параде Победы в Москве
190 единиц военной техники участвовало в параде Победы в Москве
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Сегодня, 9 мая, в России отмечается 76-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В Москве уже завершился парад Победы. Стало известно, сколько военной техники в нём участвовало.
По сведениям агентства ТАСС, в столице в механизированной колонне прошли более б 190 единиц военной и специальной техники, не только современной, но и исторической. В небе можно было увидеть 23 вертолёта и 53 самолёта Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.
По традиции проход открыли танки Т-34. Также на параде можно было увидеть бронемашины «Тайфун-ВДВ, БМП-2 с боевым отделением «Бережок», робототехнические комплексы «Уран-9», танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата». Были представлены и «Панцирь-С», и С-400. Что касается воздушной части парада, то там можно было наблюдать современные истребители Су-35С, самолёты МиГ-31К с современными гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», истребители пятого поколения Су-57. Конечно, это далеко не весь список техники.
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