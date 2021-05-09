Свыше сотни пар станцевали вальс Победы в Москве

У стен московского Музея Победы в субботу, 8 мая, прошел танцевальный флешмоб «Вальс Победы», в котором приняли участие более 100 пар.

Фото: ФГБУК «Музей Победы» ФГБУК «Музей Победы»

К флешмобу присоединились профессиональные танцоры, школьники, студенты и люди старшего поколения. Они станцевали победный вальс за себя и за тех, кому не суждено было разделить радость Победы.

Многие участники пришли в военной форме или костюмах 1940-х годов, а учащиеся кадетских классов — в парадной форме и бальных платьях.

Флешмоб, который прошел в преддверии Дня Победы, не только объединил людей всех возрастов, но и подарил праздничное ощущение накануне этого великого дня и позволил прикоснуться к истории нашей страны, рассказали в пресс-службе музея.