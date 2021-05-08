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В Москве выпала две трети месячной нормы осадков

Газета.Ru
40 минут назад
В субботу, 8 мая, в Москве выпало до 30 мм осадков в виде дождя, что составило две трети месячной нормы осадков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.
В Москве выпала две трети месячной нормы осадков
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«По предварительным расчетам, за день в городе выпало почти 60% месячной нормы осадков. Данные получены в 18:00 субботы с главной метеостанции Москвы на ВДНХ», — заявили в метеобюро.
Синоптики также отметили, что месячной нормой осадков для мая в столице является 51 мм. По их данным, дожди будут продолжаться в столице до 9.00 воскресенья, 9 мая. В Москве действует «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, он продлится до 22.00 воскресенья.
Yаучный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее заявил, что в День Победы 9 мая жителей Москвы и центра Европейской части России ждет стремительное улучшение погоды. Однако, по его словам, решение о проведении воздушной части Парада Победы будет принято за несколько часов до начала мероприятия.
Новости Москвы,Интерфакс,
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