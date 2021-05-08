В Москве выпала две трети месячной нормы осадков

Синоптики также отметили, что месячной нормой осадков для мая в столице является 51 мм. По их данным, дожди будут продолжаться в столице до 9.00 воскресенья, 9 мая. В Москве действует «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, он продлится до 22.00 воскресенья.

Yаучный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее заявил, что в День Победы 9 мая жителей Москвы и центра Европейской части России ждет стремительное улучшение погоды. Однако, по его словам, решение о проведении воздушной части Парада Победы будет принято за несколько часов до начала мероприятия.