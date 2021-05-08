Москвичам рассказали о перекрытиях улиц 9 Мая

В День Победы на Красной площади состоится традиционный парад. В связи с этим столицу ждут ограничения проезда по некоторым улицам и изменения в работе общественного транспорта. Расскажем, где нужно выбирать пути объезда и какую информацию следует учесть пассажирам метро и автобусов. Дороги В День Победы основные ограничения движения транспорта будут действовать в центре Москвы
и на Минском шоссе до деревни Алабино. С 05:30 до 08:00 9 мая закроют для проезда участки от Крылатской до 2-й Брестской улицы: Крылатская улица (от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники); улица Нижние Мнёвники – Северо-Западная хорда (от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мнёвники); Карамышевский мост; улица Народного Ополчения (от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники); проспект Маршала Жукова (от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения); улица Мнёвники; Звенигородское шоссе; улица Красная Пресня; Баррикадная улица; Новинский бульвар; Садовая-Кудринская улица; Большая Садовая улица; Садовая-Триумфальная улица; Садовая-Каретная улица; 1-я Брестская улица (от улицы Гашека до Триумфальной площади); 2-я Брестская улица (от улицы Гашека до Триумфальной площади). Глобальные перекрытия с 05:30 до окончания парада произойдут и в центре города: Тверская улица (от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной улицы до Большой Садовой улицы); 1-я Тверская-Ямская улица (от Большой Садовой улицы до улицы Гашека); Оружейный переулок (от дома 3, строения 1, по Оружейному переулку до Тверской улицы); Моховая улица (от улицы Воздвиженки до Тверской улицы); улица Охотный Ряд; Театральный проезд; улица Большая Никитская (от Моховой улицы до Романова переулка); Новая и Старая площади; Китайгородский проезд; Москворецкая, Кремлевская, Гончарная (от Гончарного проезда), Котельническая, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Болотная, Садовническая (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста) и Кадашевская набережные; Большой Москворецкий, Малый Москворецкий и Чугунный мосты; Болотная улица и Болотная площадь; улица Балчуг; Лубочный переулок; Садовническая улица (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста); 1-й и 2-й Раушский переулки; улица Солянка; улица Петровка (от Театрального проезда до Дмитровского переулка). Также в День Победы с 10:00 до окончания мероприятия автомобилисты не смогут проехать по следующим маршрутам: Большой Каменный и Карамышевский мосты; Боровицкая площадь Моховая улица (от Боровицкой площади до улицы Воздвиженки); улица Воздвиженка; улица Новый Арбат; Новинский бульвар; Садовая-Кудринская улица; Садовая-Триумфальная улица; Садовая-Каретная улица; 1-я Брестская улица (от улицы Гашека до Триумфальной площади); 2-я Брестская улица (от улицы Гашека до Триумфальной площади); Баррикадная улица; улица Красная Пресня; Звенигородское шоссе; улица Мнёвники; проспект Маршала Жукова (от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения); Крылатская улица (от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники); Карамышевский мост; улица Народного Ополчения (от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники); улица Петровка (от Театрального проезда до улицы Каретный Ряд); улица Рождественка (от Театрального проезда до Пушечной улицы); улица Большая Полянка (от Якиманской набережной до улицы Большой Якиманки); улица Большая Якиманка (от улицы Большой Полянки до Садового кольца); улица Большая Дмитровка (от Страстного бульвара до Театрального проезда). Запланированы перекрытия и после парада. На западе столицы с 15:00 до момента прохождения колонны закроют ряд улиц для свободного возвращения военной техники на полигон в Алабине: Крылатская улица (от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники); улица Нижние Мнёвники – Северо-Западная хорда (от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мнёвники); Карамышевский мост; улица Народного Ополчения (от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники); проспект Маршала Жукова (от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения); Звенигородское шоссе; 1-й, 2-й и 3-й Силикатные проезды; улица Нижние Мнёвники (с 15:00 до 18:00); улица Крылатская (с 15:00 до 18:00); улица Осенняя (с 15:00 до 18:00); Рублевское шоссе (с 15:00 до 18:00); МКАД(с 15:00 до 18:00); Минское шоссе (с 15:00 до 18:00); Московское малое кольцо (А107) (с 15:00 до 18:00); парадная площадка Алабина (с 15:00 до 18:00). В День Победы запланированы и другие ограничения для автомобилистов. С полуночи 8 мая до 10:00 10 мая на Крылатской улице (от Осенней улицы до улицы Нижние Мнёвники) и на Осенней улице (от Рублевского шоссе до Крылатской улицы) запретят остановку и стоянку машин. Также на улицах по маршруту прохождения военной техники временно ликвидируют парковочное пространство. Общественный транспорт В День Победы несколько станций метро с 05:30 и до окончания парада переходят на особый режим работы. На выход будут закрыты станции "Охотный Ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина". Входы и пересадки продолжат работу. Кроме того, дополнительные ограничения возможны на станциях "Китай-город", "Лубянка", "Кузнецкий мост", "Арбатская" Филевской и Арбатско-Покровской линий, "Пушкинская", "Чеховская", "Тверская" и "Маяковская". В центре и на северо-западе столицы 9 мая изменятся маршруты ночных автобусов и электробусов. К примеру, с 04:30 маршрут Н1 пройдет от аэропорта Шереметьево
до Тверской Заставы, Н4 от Новокосина поедет до метро "Таганская", а Н11 от аэропорта Внуково
довезет до кинотеатра "Ударник". Также 9 мая с 04:30 меняется путь следования дневных автобусов и электробусов. Маршрут А ограничится проездом от стадиона "Лужники" до метро "Кропоткинская", М9 поедет от метро "Владыкино" до метро "Проспект Мира", а Т39 отправится от метро "Парк Победы" до улицы Новый Арбат. На двух участках изменится маршрут М1: от Больницы РЖД
до Тверской Заставы и от улицы Кравченко до кинотеатра "Ударник" (после 09:00 – до метро "Октябрьская"). Аналогичная ситуация с маршрутом М3. Здесь автобусы поедут от стадиона "Лужники" до метро "Кропоткинская" и от метро "Семеновская" до сада имени Баумана. Кроме того, с 08:30 автобусы Т8 пойдут от Москворецкого рынка до метро "Добрынинская". С 09:00 электробусы Т7 отправятся от метро "Парк Победы" до метро "Октябрьская". С 09:30 автобус Т4 проследует от метро "Университет" до метро "Октябрьская". Полный список всех изменений маршрутов автобусов и электробусов на 9 мая можно найти на сайте Мосгортранса. Важные изменения в работе транспорта будут вечером 9 мая. На Воробьевых горах электробус Т7 с 20:15 между остановками "Академия Внешней торговли" и "Метро "Ленинский проспект" вместо улицы Косыгина отправится в обоих направлениях по Мосфильмовской улице, Университетскому и Ленинскому проспектам. В центре с 21:20 маршрут М5 проследует от Нагорного бульвара до улицы Балчуг, а 158 – от 3-го Павелецкого проезда до Садовнической улицы. Изменятся маршруты и в районе Солнцево. Здесь с 21:30 автобусы 779 и 830 проследуют от 11-го мкр. Солнцево вместо улицы Федосьино в обоих направлениях по улицам Скульптора Мухиной и Шолохова на Лукинскую улицу. Проехав эти участки, они продолжат движение своими маршрутами. Также в Солнцеве автобус 812 поедет с Лукинской улицы в обоих направлениях по улице Шолохова без заезда на улицы Федосьино и Скульптора Мухиной. Кроме того, с 21:40 автобус 507 может ходить с увеличенными интервалами. С 21:40 возможны сдвиги в расписании у автобуса 31 в Зеленограде. В Троицке с увеличенными интервалами в районе Центральной и Физической улиц могут следовать маршруты 17, 398, 871, 874, 874к, 876, 1001.