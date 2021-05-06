Москвичей призвали оставаться дома из-за сильного ветра

Неблагоприятные погодные условия сохранятся в Москве
до конца дня. Об этом говорится в сообщении комплекса городского хозяйства.
В связи с этим жителям столицы рекомендуют до 20:00 мск воздержаться от прогулок и оставаться дома. В случае пребывания на улице стоить избегать деревьев и шатких строений, а также не парковать вблизи них машины.
Отмечается, что из-за сильного ветра городские службы и службы спасения работают в режиме повышенной готовности.
Комплекс также сообщает, что погодные условия уже нанесли незначительный ущерб некоторым зданиям на Профсоюзной и 15-й Парковой улицах, а также на Кутузовском проспекте. Пострадавших нет.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни средиземноморский циклон принесёт в ряд российских регионов сильные осадки и ветер.