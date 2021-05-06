Москвичей призвали оставаться дома из-за сильного ветра

Неблагоприятные погодные условия сохранятся в Москве до конца дня. Об этом говорится в сообщении комплекса городского хозяйства.

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В связи с этим жителям столицы рекомендуют до 20:00 мск воздержаться от прогулок и оставаться дома. В случае пребывания на улице стоить избегать деревьев и шатких строений, а также не парковать вблизи них машины.

Отмечается, что из-за сильного ветра городские службы и службы спасения работают в режиме повышенной готовности.

Комплекс также сообщает, что погодные условия уже нанесли незначительный ущерб некоторым зданиям на Профсоюзной и 15-й Парковой улицах, а также на Кутузовском проспекте. Пострадавших нет.