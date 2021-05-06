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Собянин рассказал о программе реконструкции московских поликлиник

Агентство «Москва»иещё 15
4 часа назад
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о программе реконструкции московских поликлиник. Об этом он сообщил в своем персональном блоге.
Собянин рассказал о программе реконструкции московских поликлиник
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Любой разговор о здравоохранении всегда начинается с обсуждения работы поликлиник. В 2020 году мы всерьез взялись за амбулаторное звено и в течение трех лет приведем в порядок 137 поликлиник», - написал мэр.
Как отметил Собянин, Москва заботится о здоровье жителей. Можно отложить поход в парк или визит к друзьям, но не посещение поликлиники. И столичное правительство это понимает. Поэтому городские медицинские учреждения активно модернизируют - начиная с внешнего облика и заканчивая внутренними помещениями и коммуникациями. После реконструкции все поликлиники приведут к единому стандарту, разработанному в 2019 году с учетом предложений медицинских работников. Горожане его одобрили в голосовании проекта «Активный гражданин».
Кроме того, все поликлиники будут удобны не только для пациентов, но и для врачей. То, что несколько лет назад казалось фантастикой, становится реальностью: определить предварительный диагноз специалистам помогает искусственный интеллект, а рецепты теперь можно выписывать в электронном виде.
«Ремонт поликлиник - это не про создание красивой картинки. Это про комплексную модернизацию. В обновленных учреждениях будет и новое оборудование. В главных зданиях поликлиник установят компьютерные и магнитно-резонансные томографы, аппараты УЗИ, денситометры и оборудование для отслеживания состояния пациентов с сердечными заболеваниями. Филиалы оснастят аппаратами для УЗИ и рентгена, маммографами и оборудованием для функциональной диагностики», - пояснил Собянин.
Он подчеркнул, что очень важно обеспечить жителей качественной помощью врачей в шаговой доступности от дома. Поэтому теперь во всех филиалах будут работать врачи восьми самых востребованных специальностей: терапевты, офтальмологи, кардиологи, эндокринологи, неврологи, урологи, оториноларингологи и хирурги. В главных зданиях пациентов будут принимать еще и инфекционисты, гастроэнтерологи, пульмонологи, аллергологи-иммунологи и колопроктологи.
Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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