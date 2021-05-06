Собянин рассказал о программе реконструкции московских поликлиник

Кроме того, все поликлиники будут удобны не только для пациентов, но и для врачей. То, что несколько лет назад казалось фантастикой, становится реальностью: определить предварительный диагноз специалистам помогает искусственный интеллект, а рецепты теперь можно выписывать в электронном виде.