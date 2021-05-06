Собянин рассказал о программе реконструкции московских поликлиник

Как отметил Собянин, Москва заботится о здоровье жителей. Можно отложить поход в парк или визит к друзьям, но не посещение поликлиники. И столичное правительство
это понимает. Поэтому городские медицинские учреждения активно модернизируют - начиная с внешнего облика и заканчивая внутренними помещениями и коммуникациями. После реконструкции все поликлиники приведут к единому стандарту, разработанному в 2019 году с учетом предложений медицинских работников. Горожане его одобрили в голосовании проекта «Активный гражданин».
Кроме того, все поликлиники будут удобны не только для пациентов, но и для врачей. То, что несколько лет назад казалось фантастикой, становится реальностью: определить предварительный диагноз специалистам помогает искусственный интеллект, а рецепты теперь можно выписывать в электронном виде.
Он подчеркнул, что очень важно обеспечить жителей качественной помощью врачей в шаговой доступности от дома. Поэтому теперь во всех филиалах будут работать врачи восьми самых востребованных специальностей: терапевты, офтальмологи, кардиологи, эндокринологи, неврологи, урологи, оториноларингологи и хирурги. В главных зданиях пациентов будут принимать еще и инфекционисты, гастроэнтерологи, пульмонологи, аллергологи-иммунологи и колопроктологи.