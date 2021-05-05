Испания заявила о возобновлении выдачи виз в Москве

При этом ограничения на поездки в связи с коронавирусом продолжают действовать, отметили в генконсульстве. "Заявители на визу категории С (Шенгенская виза) не могут поехать в Испанию или другие страны Шенгенской зоны, пока существуют ограничения на въезд в ЕС и страны шенгенского соглашения из третьих стран", - говорится в сообщении.