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Визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу виз с 12 мая

ТАССиещё 3
27 минут назад
Официальный визовый центр Испании в Москве с 12 мая возобновит деятельность по выдаче Шенгенских виз, однако заявители не смогут въехать в страну или другие государства ЕС, пока действуют эпидемические ограничения. Об этом сообщается в среду на сайте генконсульства Испании в Москве.
Испания заявила о возобновлении выдачи виз в Москве
Фото: ReutersReuters
"С 12 мая официальный визовый центр, аккредитованный правительством Испании и генеральным консульством Испании в Москве, возобновит деятельность по выдаче Шенгенских виз (категория C)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что визы будут выдаваться с даты 1 июня.
При этом ограничения на поездки в связи с коронавирусом продолжают действовать, отметили в генконсульстве. "Заявители на визу категории С (Шенгенская виза) не могут поехать в Испанию или другие страны Шенгенской зоны, пока существуют ограничения на въезд в ЕС и страны шенгенского соглашения из третьих стран", - говорится в сообщении.
Новости Москвы,Общество,ЕС,Испания,
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