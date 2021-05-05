Вид диагональных пешеходных переходов изменят

Вид диагональных пешеходных переходов будет изменен на 41 участке в Москве , сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Фото: сайт мэра Москвы сайт мэра Москвы

Отличие старой разметки от новой будет в том, что ранее для разметки диагональных пешеходных переходов использовалась сплошная заливка. Теперь же переходы будут отмечены пунктирными линиями.

Данная мера необходима из-за того, что большое количество краски ухудшает сцепление транспорта с дорогой и увеличивает вероятность создания аварийной ситуации.