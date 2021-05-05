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В Москве изменят вид диагональных пешеходных переходов

РИАМОиещё 1
44 минуты назад
Вид диагональных пешеходных переходов будет изменен на 41 участке в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Вид диагональных пешеходных переходов изменят
Фото: сайт мэра Москвысайт мэра Москвы
Отличие старой разметки от новой будет в том, что ранее для разметки диагональных пешеходных переходов использовалась сплошная заливка. Теперь же переходы будут отмечены пунктирными линиями.
Данная мера необходима из-за того, что большое количество краски ухудшает сцепление транспорта с дорогой и увеличивает вероятность создания аварийной ситуации.
Диагональные переходы делают на тех перекрестках, где это необходимо, во многих случаях — по просьбе местных жителей.
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