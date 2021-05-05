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Стали известные самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Вечерняя Москваиещё 3
36 минут назад
Самую большую зарплату в Москве предлагают пародонтологам, охранникам и менеджерам. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Работа.ру».
Перечислены самые прибыльные вакансии в Москве
Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Директору по E-commerce в текстильной компании предлагают зарплату от 400 тысяч рублей в месяц, а менеджеру по продажам строительных материалов — зарплату до 300 тысяч рублей.
HR-директор в международной компании сможет получать от 250 тысяч рублей. Столько же готовы предложить помощникам по хозяйству в подмосковном частном доме.
Работодатели готовы платить до 200 тысяч рублей стоматологам-пародонтологам и Developer C/C++. При этом охраннику в частном доме готовы предложить зарплату от 180 тысяч рублей, пишет РИА Новости.
Ранее был составлен рейтинг необычных вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей.
Новости Москвы,Общество,РИА Новости,
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