Собянин обсудил перспективы водного транспорта с жителями трех районов

Он обратил внимание, что в Москве преобразились набережные, появились парки на реке, новую жизнь получили причалы и речные вокзалы. В связи с этим можно говорить о внедрении речных трамвайчиков в городскую транспортную систему. Первый пилотный маршрут - от Химок до обновленного Северного речного вокзала - запустили в конце апреля. Второй привяжут к Южному речному вокзалу в районе Нагатинский Затон. Для пассажиров будут действовать городские тарифы, карты «Тройка», соцкарты и льготы.