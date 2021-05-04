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Собянин обсудил перспективы водного транспорта с жителями трех районов

Твоя Газета
3 часа назад
О развитии водного транспорта в Москве написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. При этом он отметил сложность и неоднозначность проекта.
Собянин обсудил перспективы водного транспорта с жителями трех районов
Фото: ТАССТАСС
«Много плюсов, немало и минусов. Но очень хочется, чтобы по Москве-реке ходили пассажирские трамвайчики», - поделился планами Сергей Собянин.
«Разговоры о возрождении речного транспорта идут уже много лет. Но только теперь - когда мы привели в порядок большинство набережных, благоустроили множество парков на реке, открыли «Остров мечты» и ведем реновацию ЗИЛа, - проект сдвинулся с мертвой точки. Он очень сложный и неоднозначный. Много плюсов, немало и минусов. Но очень хочется, чтобы по Москве-реке ходили пассажирские трамвайчики», - отметил мэр.
Он обратил внимание, что в Москве преобразились набережные, появились парки на реке, новую жизнь получили причалы и речные вокзалы. В связи с этим можно говорить о внедрении речных трамвайчиков в городскую транспортную систему. Первый пилотный маршрут - от Химок до обновленного Северного речного вокзала - запустили в конце апреля. Второй привяжут к Южному речному вокзалу в районе Нагатинский Затон. Для пассажиров будут действовать городские тарифы, карты «Тройка», соцкарты и льготы.
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