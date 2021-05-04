«Председатель Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации по Москве доложить о ходе расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека»)», - говорится в сообщении.

По данным следствия, в гостинице, расположенной по ул. 6-я Кожуховская в Москве, в которой находились более 300 человек, произошло возгорание. Два человека скончались. Среди госпитализированных есть дети, сейчас их жизни ничего не угрожает. По предварительным данным, на территории гостиницы проводился слет кадет, приехавших из трех областей.

«Следователями продолжает проводиться комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и причин, способствовавших возникновению аварийной ситуации. Для определения причины и очага возгорания следствием будет назначен ряд экспертиз. Также главой ведомства дано поручение следователям в рамках расследования выяснить правомерность и роль организаторов мероприятия для кадет, которые привели к трагическим последствиям. Ход и результаты расследования поставлены Председателем СК России на контроль в центральном аппарате ведомства», - заключили в пресс-службе.