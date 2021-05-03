Вероятность отмены в ближайшем будущем действующего в Москве
масочно-перчаточного режима пока не очень высока. Об этом сообщил в понедельник первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.
"Вероятность пока не очень высокая", - сказал Немерюк в эфире программы "Слухай Эхо" на YouTube-канале радиостанции "Эхо Москвы". Он пояснил, что окончательного решения о возможной отмене масочного-перчаточного режима пока нет по той причине, что коронавирус еще не побежден. "Все-таки маски, перчатки, [социальная] дистанция помогают спасать жизни - это уже доказанный факт", - заметил Немерюк.
В этой связи он подчеркнул, что Москва, равно как и многие другие регионы страны, "функционирует, работает, живет своей жизнью".
"Люди передвигаются, работают и магазины, и рестораны, в отличие от Европы и других стран, где полный локдаун и уже больше года ничего не работает", - сказал Немерюк.
Он заметил, что усилиями многих людей, прежде всего врачей, мегаполису "удается сдерживать распространение" коронавируса.
"Ну, а маски, перчатки - некий уже обязательный атрибут", - заключил он.
Проверки на рынках
Немерюк отметил, что власти проверят соблюдение перчаточно-масочного режима посетителями московских рынков.
"Почему перестали проверять маски на продуктовых рынках? Проверим обязательно", - сказал Немерюк.
"И маски, перчатки, дистанция помогают спасать жизни, это уже доказанный факт. И Москва функционирует и живет своей жизнью, люди передвигаются, работают магазины и рестораны", - отметил он.