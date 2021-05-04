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В России выявлено 7,7 тысячи новых случаев коронавируса

BFM.RUиещё 5
3 часа назад
За последние сутки в России выявлено 7770 новых случаев коронавируса, умерли 337 пациентов с COVID-19, сообщает оперативный штаб.
В России выявили минимальное с сентября число новых случаев заражения COVID-19
Фото: BFM.RUBFM.RU
В Москве за сутки зарегистрировано 2050 заболевших коронавирусом, в Петербурге — 709, в Московской области — 625.
Единичные случаи коронавируса выявлены в Республике Алтай, на Сахалине, в Туве, Магаданской области.
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