Выпадет до 22 миллиметров осадков, что составляет 44% месячной нормы.

Об этом РИА Новости сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, после полуночи и до утра будет лить как из ведра.

«22 миллиметра — это два ведра на каждый квадратный метр московских улиц», — уточнил метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие 5 дней в столичном регионе будет наблюдаться переменчивая погода.