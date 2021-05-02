Выпадет до 22 миллиметров осадков, что составляет 44% месячной нормы.
Об этом РИА Новости сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, после полуночи и до утра будет лить как из ведра.
«22 миллиметра — это два ведра на каждый квадратный метр московских улиц», — уточнил метеоролог.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие 5 дней в столичном регионе будет наблюдаться переменчивая погода.
Ожидаются и первая майская гроза, и повышение температуры до 19 тепла, и резкое похолодание сразу на 10 градусов, и очень дождливые дни, и сухая погода, отметил синоптик.