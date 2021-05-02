В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Погода в Москве: синоптики пообещали москвичам сильный ливень ближайшей ночью

Говорит Москва
18 минут назад
Выпадет до 22 миллиметров осадков, что составляет 44% месячной нормы.
Об этом РИА Новости сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, после полуночи и до утра будет лить как из ведра.
«22 миллиметра — это два ведра на каждый квадратный метр московских улиц», — уточнил метеоролог.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие 5 дней в столичном регионе будет наблюдаться переменчивая погода.
Ожидаются и первая майская гроза, и повышение температуры до 19 тепла, и резкое похолодание сразу на 10 градусов, и очень дождливые дни, и сухая погода, отметил синоптик.
Новости Москвы,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители