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Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве

Мослентаиещё 5
2 часа назад
Собянин отметил рост случаев заболевания коронавирусом в Москве
Фото: Газета.Ru Газета.Ru
Мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в столице. Об этом он рассказал в интервью программе «Вести», передает ТАСС.
По его словам, нынешняя ситуация с COVID-19 не критическая, однако рост заболеваемости есть, в связи с чем по-прежнему необходимы меры защиты. «Нужно беречься», — сказал Собянин.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в больницах Подмосковья приготовят резервные койки для больных коронавирусом на случай роста распространения инфекции в майские праздники.
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Новости Москвы,Андрей Воробьев,Сергей Собянин,ИТАР-ТАСС,
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