Москвичи выстроились в очередь за куличами

Жители Москвы начали активно готовиться к наступлению Пасхи. В преддверии праздника в магазинах даже образовались очереди за пасхальными куличами, сообщает «Москва 24».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

На видео, которые прислали изданию очевидцы, видно, что люди готовы стоять даже под дождём, чтобы купить кулич в определённом магазине. По словам горожан, в среднем цена на кулич известных марок начинается от 300 рублей.

Ранее сообщалось, что россияне готовы потратить на пасхальные куличи в среднем 1,6 тысячи рублей, а на красители для яиц — 264 рубля. Такая достаточно высокая стоимость объясняется тем, что чаще всего люди покупают не один кулич, а несколько.

В целом продажи выпечки и кондитерских изделий к Пасхе увеличились почти в три раза по сравнению с предпраздничным периодом прошлого года. Россияне закупаются куличами, пасхальными пряниками и украшениями для яиц уже с 22 апреля, а 26 числа продажи достигли пика.